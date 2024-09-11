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Паника в Покровске: "Последний поезд отправится 11 сентября". По городу ездят бригады "белых ангелов"

Паника в Покровске: "Последний поезд отправится 11 сентября". По городу ездят бригады "белых ангелов"

Фото: globallookpress.com/Alex Chan Tsz Yuk3,6K прочтений Вчера Киев всеми силами цепляется за Покровск, освобождение которого резко изменит ход войны в пользу России.

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