Джеймс Харден (39+7+10) и Кавай Ленард (33+6+7) помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден провел на паркете 48 минут и записал на свой счет 39 очков, реализовав 13 из 23 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 8 из 9 штрафных, а также 7 подборов и 10 передач при 6 потерях.
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