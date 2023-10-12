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Свежие комментарии

  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Наглая, отвратительная грымза, которая уже все "красные" черты перешла! Сколько можно уже терпеть таких хамок во влас..."Если решено меня...
  • Виктор Гайдуков
    Иосиф, да Вы с Нарусовой одного поля ягодки?"Если решено меня...
  • Валерий Вадимов
    ввп не предсказуем...и не друг и не враг....народу нашему...Русские готовили ...

"Если решено меня убрать, то и Путин должен уйти": Нарусова переходит все грани?

"Если решено меня убрать, то и Путин должен уйти": Нарусова переходит все грани?

  Вдова Анатолия Собчака - сенатор Людмила Нарусова - не перестаёт быть в центре скандалов. Ажиотаж только набирает обороты.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Охамевшая ТВАРЬ
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4 час.
Виктор Гайдуков
Иосиф, да Вы с Нарусовой одного поля ягодки?
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2 час.
Елена Волкова
Наглая, отвратительная грымза, которая уже все &quot;красные&quot; черты перешла! Сколько можно уже терпеть таких хамок во власти? Что за хрень творится в нашем государстве? Это уже перебор! После такого и к президенту отношение меняется! В чем проблема убрать её от корыта, к которому она присосалась и оторвать от него просто невозможно? Или это она у нас президентша и творит всё, что хочет, не обращая ни на кого внимания? За такое раньше её бы уже давно отправили на Колыму или куда подальше, а мы же все такие либеральные, аж до тошноты!
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1 час.

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