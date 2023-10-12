"Если решено меня убрать, то и Путин должен уйти": Нарусова переходит все грани?

Елена Волкова

Наглая, отвратительная грымза, которая уже все "красные" черты перешла! Сколько можно уже терпеть таких хамок во власти? Что за хрень творится в нашем государстве? Это уже перебор! После такого и к президенту отношение меняется! В чем проблема убрать её от корыта, к которому она присосалась и оторвать от него просто невозможно? Или это она у нас президентша и творит всё, что хочет, не обращая ни на кого внимания? За такое раньше её бы уже давно отправили на Колыму или куда подальше, а мы же все такие либеральные, аж до тошноты!