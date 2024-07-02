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Новости экономики России

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Возможен локальный рост в «убитых» бумагах

Возможен локальный рост в «убитых» бумагах

В индексе МосБиржи на днях продолжается торговля в крайне неопределенной зоне. Нет четких волн, была только гипотетическая зона сопротивления 3160-3179 (+незакрытый гэп), которая была в итоге не только закрыта, но и цена ушла выше.

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