Пакистан бурлит перед новым раундом «Большой игры»

Пакистан — страна, которая никогда не отличалась спокойствием. Долгое время этот регион находился на стыке интересов крупных игроков, и стало даже привычным ассоциировать любые вспышки и проблемы Пакистана с их (игроков) конкуренцией.
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