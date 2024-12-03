БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пакистан бурлит перед новым раундом «Большой игры»

Пакистан бурлит перед новым раундом «Большой игры»

Пакистан — страна, которая никогда не отличалась спокойствием. Долгое время этот регион находился на стыке интересов крупных игроков, и стало даже привычным ассоциировать любые вспышки и проблемы Пакистана с их (игроков) конкуренцией.

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