Молодой человек пострадал от петарды, запущенной подростками во Мге

Следователи начали проверку Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту происшествия в поселке городского типа Мга в Кировском районе Ленинградской области.
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