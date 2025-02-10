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Петербургский дневник

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Молодой человек пострадал от петарды, запущенной подростками во Мге

Молодой человек пострадал от петарды, запущенной подростками во Мге

Следователи начали проверку Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту происшествия в поселке городского типа Мга в Кировском районе Ленинградской области.

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