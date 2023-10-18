Евреи заманили США в котёл, а персы подыграли: Главная интрига конфликта, теперь Вашингтону не отвертеться

Ирина_ К_

США прислали авианосцы в Средиземное море не из за конфликта Израиля и палестинцев, а желая захватить Сирию! Они решили что Путин завяз на Украине и ему будет не до помощи Сирии. Поэтому Путин и сказал про патрулирование самолётами в нейтральных водах Чёрного моря с ракетами Кинжал. Дальность полёта этих ракет позволяет обстреливать и Средиземное море. Представьте себе, что будет с Байденом если будет потоплен хотя бы один авианосец?!