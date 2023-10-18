Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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Евреи заманили США в котёл, а персы подыграли: Главная интрига конфликта, теперь Вашингтону не отвертеться

Евреи заманили США в котёл, а персы подыграли: Главная интрига конфликта, теперь Вашингтону не отвертеться

Если израильские власти твердят, что за атаками ХАМАС стоит Иран, а иранские власти рассуждают об открытии второго фронта против Израиля, то почему часики тикают, а это все еще не произошло? Какой смысл готовить масштабное нападение силами своих прокси-войск, чтобы потом выжидать и не воспользоваться его результатами? Только если конечной целью было нечто иное, что имеет крайне малое отношение к интересам палестинцев – ими просто воспользовались, причем обе стороны.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Брехня высосанная из пальца. И из пальца ли.... Обсуждать нечего
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16 час.
Ирина_ К_
США прислали авианосцы в Средиземное море не из за конфликта Израиля и палестинцев, а желая захватить Сирию! Они решили что Путин завяз на Украине и ему будет не до помощи Сирии. Поэтому Путин и сказал про патрулирование самолётами в нейтральных водах Чёрного моря с ракетами Кинжал. Дальность полёта этих ракет позволяет обстреливать и Средиземное море. Представьте себе, что будет с Байденом если будет потоплен хотя бы один авианосец?!
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9 час.
Борис Виленский
Евреи просчитались - в тяжёлый момент США сбегут, как всегда.
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5 час.

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