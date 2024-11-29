Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 17 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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