Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

В Баку придумали концепцию «восемь сел» для полной транспортной блокады Армении @ EPA/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство.

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Комментарии
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Наталия
В России тоже сами, и  не так уж давно давно, избрали сначала Горбачева, а потом ЕБН. Результаты расхлебываем до сих пор. Поэтому не стоит обвинять весь народ Армении. Есть такая политтехнология, МАНИПУЛЯЦИЯ МАССОВВЫМ СОЗНАНИЕМ, разработанная, конечно же,  в США. Ее удачно применили  в свое время в России, в постсоветских республиках, и используют по сей день во многих, неугодных США, государствах.
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4 д.
Поль Меерсон
Чуть подправлю. Горбачёва и Ельцина избирала не Россия, а Советский Союз. Не путайте тёплое с мягким, дураками оказались ВСЕ.
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4 д.
Юрий Золотарев
Да просто БОГ  ШЕЛЬМУ  МЕТИТ!! А это потрясающее ЧэМэО Пшинян - влюблённый в себя ИНДЮК! Воинственное, &quot;решительное&quot;, но патологически ГЛУПОЕ создание с непомерными амбициями. АМБИЦИЛ, одним словом!
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4 д.

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