Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

Наталия

В России тоже сами, и не так уж давно давно, избрали сначала Горбачева, а потом ЕБН. Результаты расхлебываем до сих пор. Поэтому не стоит обвинять весь народ Армении. Есть такая политтехнология, МАНИПУЛЯЦИЯ МАССОВВЫМ СОЗНАНИЕМ, разработанная, конечно же, в США. Ее удачно применили в свое время в России, в постсоветских республиках, и используют по сей день во многих, неугодных США, государствах.