На Юлию Барановскую набросились фанаты и назвали ее — хамкой

Ведущая Юлия Барановская стала объектом обсуждения в социальных сетях после выпуска шоу «Мужское/Женское», посвящённого художнику из Фрязино Андрею Ляпунову, который столкнулся с проблемами из-за неубранного дома и нашествия мышей и тараканов.