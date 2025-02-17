На Юлию Барановскую набросились фанаты и назвали ее — хамкой

Ведущая Юлия Барановская стала объектом обсуждения в социальных сетях после выпуска шоу «Мужское/Женское», посвящённого художнику из Фрязино Андрею Ляпунову, который столкнулся с проблемами из-за неубранного дома и нашествия мышей и тараканов.
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