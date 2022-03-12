Представители Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Турции армейским генералом Яшаром Гюлером.
Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Турции армейским генералом Яшаром Гюлером.
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