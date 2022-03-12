Газета.ру

6 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Вот ещё "горе" то", какое!Японская компания...
  • Фил
    Шестерка пидосовская, все "лягушатник" ни как не уймется. Изображает бурную деятельность,а толку ноль.Макрон и Байден д...
  • Владимир Соловьев
    ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ФАШИСТОВ!.Зеленский назвал ...

Представители Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

Представители Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Турции армейским генералом Яшаром Гюлером.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх