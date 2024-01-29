15 человек, которым пытались сесть на шею, но не вышло

Вокруг полно людей, которые считают, что им все должны. Что же делать с такими наглецами в конфликтной ситуации? Увы, не всегда находятся нужные слова, да и решимости отстоять собственные интересы тоже не хватает.
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