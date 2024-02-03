Их мрии и мир реальной политики...

Вадим Белецкий

Было бы просто замечательно, ежели Президент, ну, наконец-то, указал бы на разрушительную роль алкаша Ельцина, и, "ударно" "перекрасившегося" из тайного помощника бандеровцев, в явного секретаря ЦК КПУ по идеологии Кравчука, в их "нелёгком", но крайне паскудном для десятков миллионов простых людей, деле разрушения СССР в 1991 году (которое, кстати, тот же Путин твёрдо считает, крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века - однако, вся эта верховная бывшесоюзная мразь, им от чего-то, но, до своей смерти уверенно "гордилась" - в то же время, отлично понимая всю твёрдость позиции уважаемого Путина, и нерушимость его слов, данных Алкашу-мерзавцу много лет назад, я, конечно, вряд ли таких "очищающих" слов дождусь до своей смерти, оставив всё это суду потомков!