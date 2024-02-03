Неуважаемая новоприобретённая гражданка России Пихта, а по факту обычная неблагодарная хохлуха, полившая говном и оболгавшая всех, кто тебе помог с побегом в Россию из чумного барака.
Их мрии и мир реальной политики...
Комментарии
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Natalija Osminina
Скорее всего это будет единая рублевая зона.
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12 час.
Ирина Мва
пусть сосут эти хохлобляди у гейропы...те им тоже должны...но не мы
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12 час.
Вадим Белецкий
Было бы просто замечательно, ежели Президент, ну, наконец-то, указал бы на разрушительную роль алкаша Ельцина, и, "ударно" "перекрасившегося" из тайного помощника бандеровцев, в явного секретаря ЦК КПУ по идеологии Кравчука, в их "нелёгком", но крайне паскудном для десятков миллионов простых людей, деле разрушения СССР в 1991 году (которое, кстати, тот же Путин твёрдо считает, крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века - однако, вся эта верховная бывшесоюзная мразь, им от чего-то, но, до своей смерти уверенно "гордилась" - в то же время, отлично понимая всю твёрдость позиции уважаемого Путина, и нерушимость его слов, данных Алкашу-мерзавцу много лет назад, я, конечно, вряд ли таких "очищающих" слов дождусь до своей смерти, оставив всё это суду потомков!
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7 час.
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