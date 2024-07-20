Подстрелившие флот США йеменцы привезли в Москву интересное предложение

Андрей Тихонов Ну, а чё, госдуру расстрелять, и парни в тапках решат все вопросы за пару дней, отправят всех таджиков и пр.обезьян спасать палестину

Анатолий Анатольев Вот она ВОЗМОЖНОСТЬ - нанести УДАРЫ по мировому ЗЛУ и США - нашими ракетами!!!!!! И по КРАСНЫМ линиям ОПРАВДАЮТСЯ перед народом, что не БОЛТУНЫ! СМЕРТЬ гегемонии, как и бандеровцам!