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Подстрелившие флот США йеменцы привезли в Москву интересное предложение

Подстрелившие флот США йеменцы привезли в Москву интересное предложение

Делегация лидеров йеменской правящей группировки «Ансар Алла» посетила Москву и провела переговоры с Михаилом Богдановым - спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и Африке.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Ну, а чё, госдуру расстрелять, и парни в тапках решат все вопросы за пару дней, отправят всех таджиков и пр.обезьян спасать палестину
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10 час.
Анатолий Анатольев
Вот она ВОЗМОЖНОСТЬ - нанести УДАРЫ по мировому ЗЛУ и США - нашими ракетами!!!!!! И по КРАСНЫМ линиям ОПРАВДАЮТСЯ перед народом, что не БОЛТУНЫ! СМЕРТЬ гегемонии, как и бандеровцам!
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5 час.
Gennady Sokolovsky
Да уж. Жидовцы распоясались окончательно. Права поговорка -  Нет страшнее начальника, чем бывший раб. Применительно к жидовцам - перефраз -  Нет страшнее фашистов, чем недобитые жидовцы.
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1 час.

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