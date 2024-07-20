Делегация лидеров йеменской правящей группировки «Ансар Алла» посетила Москву и провела переговоры с Михаилом Богдановым - спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и Африке.
Подстрелившие флот США йеменцы привезли в Москву интересное предложение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Ну, а чё, госдуру расстрелять, и парни в тапках решат все вопросы за пару дней, отправят всех таджиков и пр.обезьян спасать палестину
Ответить
10 час.
Анатолий Анатольев
Вот она ВОЗМОЖНОСТЬ - нанести УДАРЫ по мировому ЗЛУ и США - нашими ракетами!!!!!! И по КРАСНЫМ линиям ОПРАВДАЮТСЯ перед народом, что не БОЛТУНЫ! СМЕРТЬ гегемонии, как и бандеровцам!
Ответить
5 час.
Gennady Sokolovsky
Да уж. Жидовцы распоясались окончательно. Права поговорка - Нет страшнее начальника, чем бывший раб. Применительно к жидовцам - перефраз - Нет страшнее фашистов, чем недобитые жидовцы.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии