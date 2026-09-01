Кравцов: первоклассникам не будут задавать домашние задания

В 2026/27 учебном году для первоклассников сохранят особые условия обучения. По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, детям не будут задавать домашние задания.
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