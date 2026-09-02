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Регионы России

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Pegasus Airlines и Turkish Airlines отменили рейсы в Москву из-за ограничений воздушного пространства

Pegasus Airlines и Turkish Airlines отменили рейсы в Москву из-за ограничений воздушного пространства

Пассажиры рейса из Бодрума, который должен был отправиться 2 сентября в 00:05, сообщили, что во время посадки им объявили об отмене всех рейсов турецких авиакомпаний в российскую столицу.

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