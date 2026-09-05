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Россиянин выловил 100-килограммового сома-монстра из Волги

Россиянин выловил 100-килограммового сома-монстра из Волги

Рыбу после часовой борьбы решили отпустить Рыбаки из Нижнего Новгорода стали участниками по-настоящему захватывающей схватки: в Волге им попался исполинский сом.

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