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Задоров против «Аризоны»: 1-е очко за 10 матчей, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 16:47

Никита Задоров набрал 1-е очко за 10 матчей в игре против «Аризоны». Защитник «Калгари» ассистировал Джонни Годро, забросившему свою 200-ю шайбу в НХЛ.

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