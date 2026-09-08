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Газета «Культура»

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Более 430 мастеров из 31 региона представили народный костюм на фестивале в Казани

Более 430 мастеров из 31 региона представили народный костюм на фестивале в Казани

В Казани завершился масштабный творческий форум, посвященный народному костюму. Участниками события стали свыше 430 человек из 31 субъекта страны.

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