Более 430 мастеров из 31 региона представили народный костюм на фестивале в Казани

В Казани завершился масштабный творческий форум, посвященный народному костюму. Участниками события стали свыше 430 человек из 31 субъекта страны.
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