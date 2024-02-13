Посольство РФ: США пытаются скрыть правду о грязных схемах в Африке

TASS/EPA/MICHAEL REYNOLDS Американский государственный департамент распространяет голословные утверждения о России в попытке скрыть правду о своих грязных схемах в Африке, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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