Евгений Семёнов: «Россия опрокинула все попытки лишить её суверенитета»

«Инаугурация президента России – это не просто торжественная церемония, это глубоко символическое действо, завершающее избирательный процесс, в котором население страны выразило массовую поддержку и глубокое уважение Владимиру Путину, — сказал заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя влияние инаугурации на общественно-политическую ситуацию в стране.