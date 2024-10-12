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Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

14 октября российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети X.

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