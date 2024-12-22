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Подъяпольский: «Хочу остаться в «Динамо». Понимаю, что это за клуб и за что он борется»

Подъяпольский: «Хочу остаться в «Динамо». Понимаю, что это за клуб и за что он борется»

Вратарь Владислав Подъяпольский, перешедший из «Лады» в московское «Динамо», заявил, что хотел бы остаться в новом клубе по окончании нынешнего сезона.

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