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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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70% пользователей Спортса верят в чемпионство «Динамо». Проголосовало больше 17 тысяч человек

70% пользователей Спортса верят в чемпионство «Динамо». Проголосовало больше 17 тысяч человек

Вчера команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир РПЛ. Муми Нгамале забил победный гол на 99-й минуте.

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