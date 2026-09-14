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ДумаТВ

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Памфилова рассказала, кто из кандидатов получит «щелчок по носу» от избирателей

Памфилова рассказала, кто из кандидатов получит «щелчок по носу» от избирателей

Памфилова заявила, что кандидаты, избегающие предвыборных дебатов, рискуют потерять поддержку избирателей.

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