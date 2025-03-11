Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • FKTRCFYLH
    всё что хочется пусть приобретают на СВОИНе актёры, а попр...
  • Светлана Ефименко
    что берега "путают "это точно! но кто разрешает этой администрации, кто их поставил на эти поста вершить эти дела и з...Чиновничья братия...
  • людмила мишенкова
    Позорная кадровая политика от самого верха до самого низа !Чиновничья братия...

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Во время ВОВ все артисты и певцы были со своим народом, драли концерты на всех фронтах « без райдеров с черной икрой и манго». Нынешние Звездуны поют « ни о чем», снимают бесталанные римейки на шедевры советского кино и гагребают на своих бесконечных Фестивалях и Премиях миллионы себе, любимым,  на пайетки,  декольте до пупка, стразы и трусы, а враг в это время атакует мирных жителей  Подмосковья! Веселитесь, скомороз
Ответить
11 час.
ninikooo Митусова
скоморохи!
Ответить
11 час.
F
FKTRCFYLH
всё что хочется пусть приобретают на СВОИ
Ответить
5 час.
наверх