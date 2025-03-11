Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.
Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Во время ВОВ все артисты и певцы были со своим народом, драли концерты на всех фронтах « без райдеров с черной икрой и манго». Нынешние Звездуны поют « ни о чем», снимают бесталанные римейки на шедевры советского кино и гагребают на своих бесконечных Фестивалях и Премиях миллионы себе, любимым, на пайетки, декольте до пупка, стразы и трусы, а враг в это время атакует мирных жителей Подмосковья! Веселитесь, скомороз
Ответить
11 час.
ninikooo Митусова
скоморохи!
Ответить
11 час.
F
FKTRCFYLH
всё что хочется пусть приобретают на СВОИ
Ответить
5 час.
Свежие комментарии