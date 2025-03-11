Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

ninikooo Митусова

Во время ВОВ все артисты и певцы были со своим народом, драли концерты на всех фронтах « без райдеров с черной икрой и манго». Нынешние Звездуны поют « ни о чем», снимают бесталанные римейки на шедевры советского кино и гагребают на своих бесконечных Фестивалях и Премиях миллионы себе, любимым, на пайетки, декольте до пупка, стразы и трусы, а враг в это время атакует мирных жителей Подмосковья! Веселитесь, скомороз