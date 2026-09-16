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Царьград

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Школьники на МФМ-2026 представили 60 инновационных инициатив

Школьники на МФМ-2026 представили 60 инновационных инициатив

16 сентября в Екатеринбурге, на Международном фестивале молодежи, русские школьники представили 60 проектов в сферах науки, технологий, спорта и медиа.

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