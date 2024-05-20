Марина Хлебникова с трудом передвигается после пожара в своей квартире

С момента трагедии прошло 2,5 года, однако певица окончательно не пришла в себя.Марина Хлебникова продолжает восстанавливаться после страшного пожара, произошедшего в ее квартире два с половиной года назад, однако до полного восстановления далеко.
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