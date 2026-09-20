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Контрафронт

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Пакистан: шесть солдат, в том числе два офицера, были убиты после того, как боевики устроили засаду...

Пакистан: шесть солдат, в том числе два офицера, были убиты после того, как боевики устроили засаду на их колонну, следовавшую через район Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва, ранее в тот же день.

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