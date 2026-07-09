Когда реальность глючит: 20 снимков, от которых глаза на лоб лезут

Порой окружающий мир подкидывает такие визуальные загадки, что разум отказывается их принимать. Парящие в воздухе массивы суши, двухголовые носороги, явные сбои в работе реальности — это магия удачного ракурса или просто игра воображения? Предлагаем взглянуть на подборку кадров, которые заставят усомниться в увиденном.