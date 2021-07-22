Мир в котором мы живём

60 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Да, давайте и свой фот порежем на иголки! Нам не впервой со времен Горбачева гнобить своих. Зачем нам флот вообще: мы..."Владычица морей"...
  • Вадим Скоробогатов
    У меня родственники в Черкассах купили тарелку и смотрят РоссиюСбежавшая из Нико...
  • Надежда
    Наглосаксы нам не соседи, а враги, постоянно строящие козни России, так что имеем право не сочувствовать их "непрятно..."Владычица морей"...

Союзное государство с Лукашенко разочаровывает Москву?

Союзное государство с Лукашенко разочаровывает Москву?

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета каждой из входящих в него стран, а не государство в прямом смысле этого слова, заявил на прошлой неделе Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,