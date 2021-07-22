Союзное государство с Лукашенко разочаровывает Москву?

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета каждой из входящих в него стран, а не государство в прямом смысле этого слова, заявил на прошлой неделе Владимир Путин.
Союзное государство России и Белоруссии представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета каждой из входящих в него стран, а не государство в прямом смысле этого слова, заявил на прошлой неделе Владимир Путин.
Свежие комментарии