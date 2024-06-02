Скончалась заслуженная артистка России Инна Алабина

Артистке театра имени Евгения Вахтангова было 84 года.фото: vakhtangov.ru--> В возрасте 84 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина, сообщает пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова.
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