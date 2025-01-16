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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Сельта» в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.

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