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Госдума рассмотрит проект закона об упрощении закупочных процедур для регионов

Госдума рассмотрит проект закона об упрощении закупочных процедур для регионов

Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об упрощении процедур закупок для регионов, предусматривается повышение до 30 млн рублей предела начальной максимальной цены контрактов с предприятиями малого бизнеса, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

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