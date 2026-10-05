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Судья Надымского горсуда Наталья Антипова ушла в почетную отставку

Судья Надымского горсуда Наталья Антипова ушла в почетную отставку

Судью Надымского городского суда Наталью Антипову проводили в почетную отставку. Она проработала в юридической профессии более 25 лет, из них 15 лет — судьей, сообщили в управлении профильного департамента ЯНАО.

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