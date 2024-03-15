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Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом российская система противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к городу сбила семь снарядов системы залпового огня (РСЗО), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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