Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом российская система противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к городу сбила семь снарядов системы залпового огня (РСЗО), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии