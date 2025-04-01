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Царьград

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Русские спасатели борются с опасными обрушениями в Мьянме: условия работы

Русские спасатели борются с опасными обрушениями в Мьянме: условия работы

Русские спасатели, работая в сложных условиях в Мьянме, оказывают помощь пострадавшим от обрушений. Взаимодействуя с местными службами, они ведут поисковые операции в городе Мандалай, чтобы найти выживших под завалами.

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