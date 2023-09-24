SUSANIN

147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Барабаш
    Действует как и турки, сбившие самолет ...Путин и Алиев обс...
  • Nadezhda Lescenko
    не понимаете юмора.  Планета  более чем в 6 раз дальше Плутона. Темная, не отражает свет  Солнца. Скорость от 1,877 д...Вокруг Солнца мож...
  • анатолий панов
    Ну да. телескопы уже видят галактики которым уже порядка 12-13 миллиардов лет, а тут планету в солнечной системе не м...Вокруг Солнца мож...

В Дебесском районе ищут потомков участника войны, скончавшегося в госпитале

В Дебесском районе ищут потомков участника войны, скончавшегося в госпитале

Дебесы. Удмуртия. Родственников погибшего в 1942 году воина разыскивают в Удмуртии. Солдат скончался в госпитале и был похоронен в братской могиле в Нижнем Новгороде, сообщается в группе администрации Дебесского района в соцсети «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх