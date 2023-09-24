В Дебесском районе ищут потомков участника войны, скончавшегося в госпитале

Дебесы. Удмуртия. Родственников погибшего в 1942 году воина разыскивают в Удмуртии. Солдат скончался в госпитале и был похоронен в братской могиле в Нижнем Новгороде, сообщается в группе администрации Дебесского района в соцсети «ВКонтакте».