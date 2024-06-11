Сезон в Сочи стартовал бодро ➡️ 160 тысячи туристов находятся в Сочи сегодня ➡️ 9% оставил рост турпотока с января по май по сравнению с 2023 годом ➡️ 75% уровень загруженности отелей на сегодняшний день ➡️ 2,7 миллионов человек посетили Сочи с начала года ➡️ 4,6 миллиона человек ожидается в Сочи с мая по сентябрь ➡️ 30 тысяч специалистов заняты в сфере гостеприимства ➡️ три тысячи из них медработники ➡️ 44 пар поездов ходит по направлению в Сочи ➡️ 87 направлений предлагает воздушная гавань курорта ➡️ 10 вагонов вместо пяти ездит на рейсах электричек ➡️ 59 бригад Скорой помощи дежурит в городе Традиционно увеличено количество правоохранителей, расширена карта патрулирования улиц.