Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК завел дело по факту атаки украинского БПЛА на частный дом под Курском

СК завел дело по факту атаки украинского БПЛА на частный дом под Курском

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ранения жителя деревни Кекино в Курской области в результате атаки украинского беспилотника на территорию частного дома.

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