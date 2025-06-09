СК завел дело по факту атаки украинского БПЛА на частный дом под Курском

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ранения жителя деревни Кекино в Курской области в результате атаки украинского беспилотника на территорию частного дома.
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