Премьера: Mishel Dar и его «Если так легче» - где заканчивается любовь и начинается саморазрушение

В музыкальных чартах и плейлистах появилась новая работа Mishel Dar -композиция «Если так легче». С первых дней трек начал собирать отклики: в нем нет кричащих аранжировок, зато есть та самая интонация, которая попадает точно в нерв сегодняшнего дня.
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