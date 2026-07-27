Премьера: Mishel Dar и его «Если так легче» - где заканчивается любовь и начинается саморазрушение

В музыкальных чартах и плейлистах появилась новая работа Mishel Dar -композиция «Если так легче». С первых дней трек начал собирать отклики: в нем нет кричащих аранжировок, зато есть та самая интонация, которая попадает точно в нерв сегодняшнего дня.