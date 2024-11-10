Трамп намерен разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР

Недавно избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается использовать «воинственные угрозы и дружеские отношения» для разрыва связей между странами, обозначаемыми как «ось агрессоров» или CRINK — Китаем, Россией, Ираном и КНДР.