Экс-депутат финского парламента и основатель оппозиционной партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что политические элиты страны хотят развязать вооруженный конфликт с Россией для того, чтобы замаскировать собственные системные подсчеты.