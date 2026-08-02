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Финская элита хочет развязать войну с Россией –  бывший депутат Туртиайнен

Финская элита хочет развязать войну с Россией –  бывший депутат Туртиайнен

Экс-депутат финского парламента и основатель оппозиционной партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что политические элиты страны хотят развязать вооруженный конфликт с Россией для того, чтобы замаскировать собственные системные подсчеты.

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