Экс-депутат финского парламента и основатель оппозиционной партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что политические элиты страны хотят развязать вооруженный конфликт с Россией для того, чтобы замаскировать собственные системные подсчеты.
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