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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда томан булачак һәм кар явачак

Татарстанда томан булачак һәм кар явачак

Җомга көнне, 31 гыйнварда, Татарстанда иртән кайбер районнарда томан, ә көндез юеш кар фаразлана. ТР Гидрометүзәге фаразлавынча, бу көнне көньяк-көнбатыштан җил көтелә, аның тизлеге 4-9 м/с тәшкил итәчәк.

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