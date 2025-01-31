Татарстанда томан булачак һәм кар явачак

Җомга көнне, 31 гыйнварда, Татарстанда иртән кайбер районнарда томан, ә көндез юеш кар фаразлана. ТР Гидрометүзәге фаразлавынча, бу көнне көньяк-көнбатыштан җил көтелә, аның тизлеге 4-9 м/с тәшкил итәчәк.
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