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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульское кафе "У Григорича" будет судиться со строителями новой транспортной развязки

Барнаульское кафе "У Григорича" будет судиться со строителями новой транспортной развязки

Сумма исковых требований к РСК составляет более 3,5 млн рублей Известное барнаульское кафе "У Григорича" подало иск в Арбитражный суд Алтайского края против Региональной строительной компании – бывшего строительного подрядчика новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте.

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