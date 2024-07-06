Михаил Ведищев присоединился к основе «Локомотива-Кубань»

Защитник (19 лет, 189 см) является воспитанником краснодарской Академии. Прошлый сезон Ведищев начинал в Суперлиге с командой «СШОР-Локо», а вторую часть чемпионата провел в аренде в «Динамо-Владивосток», с которым завоевал золотую медаль турнира.