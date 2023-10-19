Петербургские учёные разработали препарат, помогающий при нейродегенеративных заболеваниях

Им можно управлять с помощью света, отслеживая распределение в организме. Учёные Санкт‑Петербургского университета разработали вещество, которое активируется лазерным облучением и подавляет работу белка, участвующего в развитии многих нейродегенеративных заболеваний.
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