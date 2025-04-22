«ВХ»: ВС РФ применили уникальный дрон-разведчик при ударе по ВСУ в Одессе

Военнослужащие российской армии при атаке по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе использовали разведывательную модификацию беспилотного летательного аппарата «Герань», пишет Telegram-канал «Военная хроника».
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