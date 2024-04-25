В Орле откроется первый магазин исключительно с продукцией местных производителей

Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области, совместно региональным правительством, Ассоциацией «Орловское Качество» при поддержке Центра оказания услуг «Мой бизнес» открывают первый магазин региональной сети «Орловское Качество».
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