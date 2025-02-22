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Диана Панченко: Предательство сделало Зеленского звездой мировой политики

Диана Панченко: Предательство сделало Зеленского звездой мировой политики

Почему Зеленский выбирает предательство вместо лояльности? Что побудило Зеленского к попытке вступить в конфликт с Трампом? Какие последствия могут быть для Зеленского в результате его поступков? Многие задаются вопросом: каким нужно быть человеком, чтобы вступать в конфликт с Трампом? Отказываться от помощи, когда и так уже ведешь войну со всеми остальными? На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного.

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